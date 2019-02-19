الان تتابع الاتحاد يتعاقد مع الشمراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-أحمد الشمراني وقعت إدارة نادي الاتحاد مع اللاعب ناصر الشمراني كلاعب ( هاو ) للانضمام لصفوف الفريق الاول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي ، وعبر الشمراني عن سعادته بالانضمام للفريق الاتحادي في صفحته الشخصيه في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) قائلاً : Advertisements اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبينه وجميع المنتمين له ‏باذن الله اكون قد ثقتكم فيني ‏اعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح .

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