شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد إصابة محمود علاء وغيابه عن الزمالك 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابة اللاعب بإجهاد في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الفني للفريق لاستبعاد اللاعب من قائمة الزمالك التي ستخوض مباراة الطلائع غدا الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين للدوري، والتي ستقام في السويس.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في التدريب الأخير اليوم على ملعب النادي قبل انتظام الزمالك في المعسكر المغلق بالسويس. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.