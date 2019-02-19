شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري الممتاز. وضمت القائمة: Advertisements حراسة المرمى: شريف إكرامي- محمد الشناوي- على لطفي. خط الدفاع: محمد هاني- سعد سمير- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول. خط الوسط: هشام محمد- عمرو السولية- حمدي فتحي- كريم نيدفيد- ناصر ماهر- صلاح محسن- أحمد الشيخ- حسين الشحات- مروان محسن- أحمد حمودي. الهجوم: جونيور أجاي- جيرالدو.

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