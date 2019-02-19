فرنسا لليد تفوز على مصر في بطولة البحر المتوسط

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أخفق المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، في تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المدينة الرياضية ببورسعيد، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، لبطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب لكرة اليد.

جاءت المباراة قوية وسريعة من الجانبين لكن الفرنسيين تمكنوا من التفوق بنتيجة 23-16.

وواصل المنتخب الفرنسي – بهذا الفوز – صدارته للمجموعة الثانية للبطولة؛ حيث ارتفع رصيده إلى 8 نقاط بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط تبقى بها في المركز الثاني وتأتي إيطاليا في ثالثة والمغرب رابعة وتركيا خامسة والإمارات سادسة حتى انتهاء هذا اللقاء.

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