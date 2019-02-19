شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مدة غياب محمود علاء عن الزمالك وصدمة جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لصدمة بعد معرفة فترة غياب محمود علاء مدافع الفريق عن الملاعب.

وكشفت الفحوصات الطبية تعرض محمود علاء للإصابة بإجهاد شديد في العضلة الضامة مما يستلزم خضوعه لفترة علاج وتأهيل لن تقل عن أسبوع وقد تصل إلى 10 أيام.

ولم يتواجد محمود علاء فى قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش بسبب معاناته من الإصابة حيث تقرر استبعاده لحاجته لأداء برنامج علاجى وتأهيلى.

وتأكد غياب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة بالكونفدرالية أمام بترو أتليتكو الأنجولى المقرر لها يوم الأحد المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

كما تحوم شكوك كبيرة عن إمكانية لحاقه بمباراة مصر المقاصة يوم 27 فبراير الجارى فى دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.