شكرا لقرائتكم فيديو.. مرتضى منصور و أحمد برادة وجها لوجه فى مباراة اسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه قرر إنشاء 8 ملاعب اسكواش بالقلعة البيضاء، موضحًا إنه سيتم إطلاق أسم أحمد برادة أحد أساطير مصر فى لعبة الإسكواش على تلك الملاعب.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته للموقع الرسمى للزمالك: "برادة ملك الاسكواش، وسيحدث نقلة عالمية فى ملاعب الاسكواش بالزمالك، وأخبرنى أن عملية انشاء الملاعب تحتاج إلى 6 اشهر، إلا إننى رفضت وطالبت الانتهاء منها فى خلال شهر واحد".

من جانبه ، أعرب أحمد برادة عن سعادته، وأكد إن هناك نقلة كبيرة جدًا في الزمالك، قائلاً: "أتمنى أن يسمح للجميع بدخول ملاعب الاسكواش بدون مقابل مادى، خاصة وأننى سأعمل عليها لصالح مصر وليس لنادي الزمالك فقط".