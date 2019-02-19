شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أحمد حمدى لاعب "استثنائى".. وريان "مهاجم هجام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة عن أن أحمد حمدى لاعب الجونة "لاعب استثنائي" وسيكون له مستقبل باهر فى الكرة المصرية لأنه يمتلك إمكانيات جيدة للغاية ومهارات عالية منذ أن كان فى الأهلى.

ونجح أحمد حمدى لاعب الجونة فى قيادة فريقه للفوز على بيراميدز 2 / 1، وصناعته للهدف الثانى بعد المرور من أكثر من لاعب.

وأضاف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى تصريحات للإعلامى سيف زاهر فى قناة أون سبورت: حمدى اضافة قوية للجونة وسيكون له مستقبل رائع بشرط تطوير نفسه وأدائه الفترة المقبلة.

وأشاد الثعلب الصغير، بمستوى أحمد ريان نجل ياسر ريان نجم الاهلى السابق، مؤكدًا أنه "مهاجم هجام" يمتلك إمكانيات رائعة، مشيرًا إلى أن والده أكيد فرحان بمستواه بعد رحيله عن الأهلى وإعارته للجونة.