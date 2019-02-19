جدول ترتيب الدوري المصري اليوم 19/2/2019 بعد فوز الجونة على بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الثلاثاء 19/2/2019 مباراة واحدة فى إطار منافسات الجولة 23 بمسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه فريق الجونة نظيره بيراميدز. وحقق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة، حيث تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى. وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..

جدول ترتيب الدورى وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى..

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