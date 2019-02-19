شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستمر رمضان صبحى فى الأهلى.. نادر شوقى يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، إن "إعارة رمضان صبحى ستنتهى فى شهر 7 ولا يزال هناك وقت طويل حتى نهاية الموسم لحسم الأمر سواء ببقائه داخل القلعة الحمراء أو عودته لناديه الإنجليزى.
وأضاف شوقى فى تصريحات بأستوديو 93.7: "من المستحيل أن نتحدث عن عودته إلى إنجلترا أو استمراره حاليًا".
واستكمل شوقى: "يجب أن ننتظر لأن هناك عددًا من البطولات ما زالت جارية مثل الدورى ولا يزال هناك أمم أفريقيا أيضًا، ولا أحد يعرف ما سيحدث فى المستقبل".
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