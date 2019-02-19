شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى: تجربة الجونة تحدٍ كبير والفوز على بيراميدز رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد حمدي لاعب الجونة، على سؤال لعبد الظاهر السقا محلل أستوديو 93.7 على راديو أون سبورت بخصوص الاختلاف بين اللعب للأهلي والجونة بسبب الضغوط .

وشارك حمدي المُعار من الأهلي للجونة في يناير الماضي في فوز فريقه الحالي على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، بالدوري في الجونة.

وأجاب حمدي "اللاعب الكبير يتحمل أي شىء"، وواصل: "تجربة الجونة أكبر تحدٍ وفرصة جيدة من أجل اثبات الوجود والعودة في موقف قوى".

وقال: "أنا سعيد بفوز فريقي اليوم أمام بيراميدز في هذه المباراة الكبيرة فالفوز كان رائعًا وأتمنى مواصلة الانتصارات وتقديم أداء قوى".