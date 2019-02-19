سوبر كورة يكشف مدة غياب محمود علاء عن الزمالك وصدمة جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لصدمة بعد معرفة فترة غياب محمود علاء مدافع الفريق عن الملاعب بعد خروجه من قائمة فريقه استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا الأربعاء ضمن الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويكشف سوبر كورة فترة غياب محمود علاء عن الزمالك ولمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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