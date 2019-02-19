فيديو.. 3 نجوم يرفعون شعار "دجاجة تبيض ذهبا" فى الأندية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفقات تذهب وصفقات تأتى، لاعبون ينضمون لأندية، ولاعبون يرحلون، بغض النظر عن المستوى الذى يتمتع به هؤلاء النجوم، نجد صفقات رابحة وصفقات خاسرة للأندية، لكن هناك لاعبين تمكنوا من جلب الخير والمال لأنديتهم، حتى بعد الرحيل عن الفريق.

وقد لجأت بعض الأندية إلى الاستثمار فى لاعبيها، بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من اللاعب بعد رحيله عن صفوف النادى، بوضع شروط أو بند فى عقده وقت الرحيل.

وقد حققت بعض الأندية الاستفادة المالية من بيع أحد لاعبيها، وتستمر الاستفادة بتنقل اللاعب ببين فريق وآخر سواء محليا أو احترافيا.

ومن أبرز هؤلاء النجوم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد الننى لاعب الأرسنال الإنجليزى، بالإضافة إلى حسين الشحات لاعب الأهلى الجديد.

محمد صلاح

بعيدا عن المجد الكروى الذى حققه محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى ليفربول، بالأندية التى لعب لها، إلا أنه سيظل أهم لاعب من ناشئى نادى المقاولون العرب، خاصة أن إدارة النادى مازالت تستفيد ماديا من انتقال اللاعب فى الدوريات الأوروبية.

فقد نجحت إدارة المقاولون التى حررت عقد بيع محمد صلاح لبازل السويسرى فى إدراج مزايا استثنائية فى عقد اللاعب يعود بالنفع المالى على المقاولون، بحيث يحصل النادى على نسبة حال تسجيل اللاعب عددا معينا من الأهداف أو الوصول إلى نسبة معينة من المشاركة فى مباريات فريقه أو المشاركة فى البطولات الأوروبية أو الحصول على لقب الهداف مع فريقه الجديد، بأن تحصل الإدارة على نسبة من حقوق التضامن مع كل انتقال للاعب فى المستقبل.

حصل نادى المقاولون على مبلغ مالى من عائد انتقال محمد صلاح الخامس فى مشواره الاحترافى من روما الإيطالى إلى ليفربول الإنجليزى، حيث حصل مسئولو النادى على ما يقرب من 15 مليون جنيه، وهى المبالغ التى أنعشت خزينة الذئاب.

وقد حصل المقاولون على قيمة عقد الرعاية من صفقة انتقاله من روما إلى ليفربول والتى تصل إلى 4% من قيمة العقد، ونسبته من الرعاية فى انتقاله أيضا من تشيلسى إلى بازل.

محمد الننى

وكما حدث مع صلاح حدث مع الننى، فقد اتفق مسئولو المقاولون العرب مع بازل على الحصول على 15% من إجمالى أى صفقة لإعادة بيع محمد الننى لاعب المقاولون الذى انتقل إلى النادى السويسرى، ورغم أن الننى رحل عن بازل وانضم إلى الأرسنال، إلا أن الأرباح والفوائد المالية من بيعه مازالت تتدفق على خزينة المقاولون، حيث كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون، المشرف على الكرة بالنادى، فى وقت سابق عن وصول دفعة أولى من قيمة رعاية النادى فى صفقة انتقال محمد الننى، لاعب الفريق السابق، من نادي بازل إلى نادي أرسنال الإنجليزي ، والتى وصلت إلى 200 ألف إسترلينى من قيمة رعاية اللاعب التى تصل إلى 600 ألف إسترلينى.

حسين الشحات

حسين الشحات لاعب فريق المقاصة السابق، والأهلى الحالى، عندما انتقل من الفريق الفيومى إلى العين الإماراتى تم وضع بند فى عقد اللاعب بأن يحصل المقاصة على نسبة عائد بيع من العين الإماراتى، وذلك قبل الانضمام للأهلى، وبذلك يحصل المقاصة على نسبة من نادى العين الإماراتى بعد بيع الشحات للفريق الأحمر.

وتصل النسبة التى سيحصل عليها المقاصة إلى مليون دولار نظير عائد انتقال حسين الشحات من العين الإماراتى إلى الأهلى، لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 5 ملايين دولار، وفقًا للعقد المبرم مع مسئولى العين، حيث كشف مصدر بنادى المقاصة أن العقد الثلاثى المبرم بين النادى الفيومى والعين وحسين الشحات يقضى بحصول المقاصة على مبلغ مالى محدد مسبقًا نظير انتقاله لأى نادٍ آخر، وليست نسبة من قيمة البيع، لافتًا إلى أن المبلغ الذى سيتم الحصول عليه قيمته مليون دولار تقريبًا.