شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل لاعبو الجونة بالفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وإسلام عبد النعيم ثلاثى فريق الجونة بعد الهدف الثانى لفريقهم بمرمى بيراميدز ورفع شعار النسر.

حقق فريق الجونة فوزًا غاليًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى.

تقدم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم الفريق الساحلى فى الدقيقة 60، قبل أن يعود عبد الله السعيد ويحرز الهدف الوحيد لبيراميدز، ليرتفع رصيد الجونة إلى 26 نقطة متقدمًا للمركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة فى المركز الثانى.





فرحة الجونة 3



فرحة الجونة 4



فرحة الجونة الثاني



فرحة الجونة