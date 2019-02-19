فيديو.. مرتضى منصور: إنشاء 8 ملاعب إسكواش فى الزمالك باسم برادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر إنشاء 8 ملاعب إسكواش بالقلعة البيضاء، موضحًا أنه سيتم إطلاق اسم أحمد برادة أحد أساطير مصر فى لعبة الإسكواش على تلك الملاعب.
وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته للموقع الرسمى للزمالك: "برادة ملك الإسكواش، وسيحدث نقلة عالمية فى ملاعب الإسكواش بالزمالك، وأخبرنى أن عملية إنشاء الملاعب تحتاج إلى 6 أشهر، إلا أننى رفضت وطالبت الانتهاء منها فى خلال شهر واحد".
من جانبه، أعرب أحمد برادة عن سعادته، وأكد أن هناك نقلة كبيرة جدًا فى الزمالك، قائلاً: "أتمنى أن يسمح للجميع بدخول ملاعب الإسكواش بدون مقابل مادى، خاصة أننى سأعمل عليها لصالح مصر وليس لنادى الزمالك فقط".
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