شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يضم الشناوى ومروان محسن لقائمة الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق للأهلي قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري العام. وضمت القائمة: شريف إكرامي - محمد الشناوي - على لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو.

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