موعد مباراتي الأهلي والداخلية.. والزمالك والجيش.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل الأحمر والأبيض

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراتين هامتين، الأربعاء، وهما الزمالك وطلائع الجيش، والأهلي والداخلية، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

الزمالك × طلائع الجيش

في البداية، يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في الحامسة والنصف مساء الأربعاء.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 51 نقطة، فيما يمتلك الجيش 25 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وساسي

وسط الهجوم: كهربا، اوباما، زيزو

خط الهجوم: بوطيب

الأهلي × الداخلية

وعلى الجانب الآخر، يستضيف الأهلي نظيره الداخلية، على ملعب ستاد بترو سبورت، في الثامنة مساء الأربعاء.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يمتلك الداخلية 14 نقطة في المركز الـ22.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، ناصر ماهر، جيرالدو وحسين الشحات

خط الهجوم: أجايي

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وتذاع مباريات الدوري على قنوات النيل للرياضة وأون سبورتس.