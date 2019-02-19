الجونة: نفاوض الأهلي لإلغاء بند المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، أن الانتصار الذي حققه فريقه على بيراميدز ليس "مفاجأة"، مشيرا الى أنه تمنى أن تنتهي المباراة بثلاثة أهداف أو أربعة.

ونجح الجونة في الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال نادر شوقي في تصريحات لراديو "أون سبورت" "الفوز على الجونة ليس مفاجأة كما يُقال، نحن فريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، نجمع بين الخبرات والشباب".

وواصل "ونحن حاليا في موسم استثنائي، جميع الأندية دعمت صفوفها في يناير، المستويات متقاربة، وهناك منافسة شرسة في كل المراكز بجدول الدوري".

وصرح قائلا "لو كان الجونة قد سجل ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة، كنت أتمنى أن نحقق الفوز بثلاثة أهداف أو أربع، لكن في النهاية الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصار".

واستمر "لا يوجد في الجونة من يتدخل في التشكيل، هذا الأمر ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني، وكل شخص يعلم وضعه وحدوده داخل صفوف نادي الجونة".

واختتم "بالفعل هناك بند يمنع مشاركة المعارين من الأهلي أمامه في المباراة المقبلة، تم الموافقة على هذا البند لأننا كنا نريد التعاقد مع اللاعبين بأي طريقة، البند غريب، سنتفاوض مع الأهلي لإلغائه".