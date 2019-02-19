أحمد ريان: الجهاز الفني للأهلي يتحدث معنا.. وأجتهد للعودة لبيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المُعار لصفوف الجونة، سعادته بالتسجيل في مرمى بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل ريان الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف ريان، في تصريحات تلفزيونية له عقب المباراة:"الحمدلله على الهدف.. خرجنا من الأهلي للإعارة لإثبات أنفسنا واليوم تواجه فرقة كبيرة ومركزنا بالجدول ليس بالجيد فاستعدينا جيدًا للمباراة وتحدثنا مع بعضنا البعض عن ضرورة أن نفتح صفحة جديدة وتكون كل المباريات القادمة كالكؤوس".

وأتم لاعب الجونة حديثه قائلاً:"في الجونة حصلنا على فرصة ونريد العودة للأهلي.. فأبذل كل جهدي لكي أعود لبيتي مرة أخرى".

وكان ريان قد خرج على سبيل الإعارة لصفوف الجونة في الانتقالات الشتوية بالموسم الجاري 2018/2019.