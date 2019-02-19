لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمباراة الداخلية بالجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. ويغيب عن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية كلا من رمضان صبحي للإيقاف، ومحمود وحيد للإصابة، في حين عاد مروان محسن ليدعم هجوم الفريق بعد الغياب مؤخرا عن الفريق بسبب الإصابة. وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي. خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول. خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - أحمد حمودي - جيرالدو - جونيور أجايي - حسين الشحات. خط الهجوم: صلاح محسن - مروان محسن.

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