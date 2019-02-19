بالفيديو.. الجونة يحقق مفاجأة ويُلحق الهزيمة الثانية لبيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة يحقق مفاجأة ويُلحق الهزيمة الثانية لبيراميدز بالدوري

حقق الجونة فوزًا مثيرًا على حساب بيراميدز بهدفين لهدف، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب الجونة بالغردقة.

ورفع الجونة رصيده لـ26 نقطة في المركز التاسع، ليصعد 5 مراكز دفعة واحدة.

وألحق الجونة الهزيمة الثانية لبيراميدز هذا الموسم ليبقيه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

أحرز هدفي الجونة إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان هدفا ثانيا في الدقيقة 60.

وقلص الفارق عبدالله السعيد في الدقيقة 77، بعدما سجل هدفا رائعا في شباك الجونة.

وأضاع جدو ضربة جزاء في الدقيقة 57، كانت كفيلة بزيادة فارق الأهداف.

وأشهر الحكم الكرواتي طردين لعلي جبر مدافع بيراميدز، وأحمد علي مدافع الجونة، خلال أحداث المباراة.

وبدأ حمادة صدقي المدير الفني للجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

الدفاع: أحمد علي - محمود الجزار - خالد صبحي - جوزيف جوناثان

الوسط: أكرم توفيق - إسلام عبدالنعيم - أحمد حمدي - سيرجي أكا

الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ناجي جدو

فيما بدأ رامون دياز المدير الفني لبيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر - عمر ميداني - علي جبر - رجب بكار

الوسط: محمد فتحي - بينافينتي - عبدالله السعيد

الهجوم: كينو - عمر خربين - جون سيفونتيس

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين، وسط تناقل الكرة في وسط الملعب.

وجاءت أخطر الهجمات لبيراميدز بعد كرة عرضية من رجب بكار، لعبها عمر خربين رأسية مرت بجوار القائم بقليل.

وكادت الدقيقة 25 تسفر عن هدف للجونة بعد كرة خادعة لعبها جوناثان، كادت تسقط في مرمى الشناوي، ولكن اصطدمت بالعارضة وتحولت لضربة مرمى.

ولعب أكرم توفيق كرة عرضية في الدقيقة 38 حولها أحمد علي رأسية مرت بجوار القائم.

وانطلق أحمد حمدي في الدقيقة 40، وسدد من على حدود منطقة جزاء بيراميدز، كرة علت العارضة بقليل.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تعديل في النتيجة حتى أطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 52، انطلق أحمد ياسر ريان من الجانب الأيمن، ولعب عرضية، ارتدت لإسلام عبدالنعيم داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار أحمد الشناوي مسجلا الهدف الأول للجونة.

ومن خطأ دفاعي في الدقيقة 57، انطق جدو بسرعته ليعرقله علي جبر، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ويشهر البطاقة الحمراء لعلي جبر.

وسدد جدو ضربة الجزاء، ولكن نجح الشناوي في التصدى لها ليحافظ على فارق الهدف.

وفي الدقيقة 60، انطلق أحمد حمدي بمهارة رائعة ليمرر الكرة لأحمد ياسر ريان المنفرد أمام المرمى، ليضعها في شباك الشناوي، مسجلا الهدف الثاني.

وشهدت المباراة اشتباكا بين اللاعبين بعد الهدف الثاني، ليشهر الحكم البطاقة لعمر جابر لاعب بيراميدز، والحمراء لأحمد علي ظهير أيمن الجونة.

وأجرى دياز تبديلا بنزول أحمد أيمن منصور بدلا من رجب بكار.

وتعرض أحمد ياسر ريان لإصابة بشد، ليخرج ويحل بدلا منه جاتوش بانوم في الدقيقة 67، ليرد بيراميدز بثنائي تبديلاته بنزول محمد فاروق بدلا من سيفوينتي.

الجونة استطاع غلق المساحات أمام لاعبي بيراميدز، ليستمر التقدم لأصحاب الأرض.

وسحب حمادة صدقي المدير الفني للجونة، محمد ناجي جدو ودفع بالسنغالي أوسينو بوي بدلا منه.

وسجل عبدالله السعيد هدفا رائعا لبيراميدز في الدقيقة 77، بعد استلامه الكرة على حدود منطقة الجزاء ليمر من مدافعي الجونة ويضع الكرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

وقام صدقي، بسحب أحمد حمدي، وحل بدلا منه أحمد سعيد أوكا في محاولة للمحافظة على نتيجة التقدم، لتستمر الدقائق الأخيرة حتى إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الجونة.