جوارديولا يُحضر لشراء أغلى لاعب في تاريخ إسبانيا

يتصدر اسم لاعب الوسط الدولي الإسباني “ساول نيغويز” القائمة المختصرة للاعبي الوسط المطلوب ضم أحدهم لصفوف مانشستر سيتي مع بدء الميركاتو الصيفي المقبل لخلافة البرازيلي “فيرناندينيو”.

المدير الفني الإسباني الشهير “جوزيب جوارديولا” يبحث منذ بداية الموسم الحالي عن لاعب وسط حر “بوكس تو بوكس” بإمكانيات فيرناندينيو، كان أبرزهم البرتغالي “روبن نيفيز”، إلا أن إدارة ولفرهامبتون رفضت البيع بأقل من 60 مليون إسترليني.

وقضى ساول نيغويز معظم مسيرته كلاعب وسط إرتكاز، وهو نفس الدور الذي لعبه خلال فترة إعارته من الأتلتي إلى نادي رايو فاييكانو بموسم 2014/2013.

وسيقترح مانشستر سيتي عقد طويل الأمد على ساول نيغويز يبقيه حتى عام 2026، أي عندما يصل لعامه الـ 32، وهو العرض الأطول الذي يُعرض على اللاعب منذ جانب الأندية الراغبة في الظفر بخدماته.

وسئل جوارديولا هذا الأسبوع عن حقيقة اهتمامه بساول أو ساؤول، فرد قائلاً “إذا كنت أؤمن بما أراه، فإن مانشستر سيتي اهتم بـ 125 لاعبًا، لذا فإن ساؤول أحد هؤلاء”.

وأضاف المدرب الكتالوني “إنه لاعب رائع، لكننا غير مهتمين به، سيبقى في أتلتيكو مدريد لفترة طويلة لانه لاعب استثنائي”.

مع ذلك، ادعى تقرير صحيفة ميرور البريطانية أن جوارديولا يضع ساؤول على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، وإدارة مانشستر سيتي جهزت 130 مليون جنيه إسترليني لشراء عقده من أتلتيكو مدريد.

وقال مصدر في مانشستر سيتي “صاحب الـ 24 عامًا يعتبر البديل المثالي للاعب الوسط المحنك فيرناندينيو، حيث تركز إدارة مانشستر سيتي على معالجة الضعف الكبير في منطقة عمق الوسط خلال الميركاتو الصيفي المقبل”.

وفشل مانشستر سيتي في شراء الموهبة الهولندية الواعدة :فرينكي دي يونج” قبل برشلونة الذي قدم ما يزيد عن 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه من أياكس أمستردام خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويثق خبراء الميركاتو في أن مانشستر سيتي ذاهب نحو تحطيم الرقم القياسي السابق لأعلى صفقة قام بها في تاريخه (60 مليون جنيه إسترليني)، بضم ساؤول في الصيف المقبل مقابل 130 مليون إسترليني، ما يعادل 150 مليون يورو.

ويتمتع ساؤول أو شاؤول بقدرات هائلة في التمرير الأرضي وفي عملية الاستحواذ والسيطرة على إيقاع اللعب، فضلاً عن مقوماته الهجومية العالية في التسديد بعيد المدى واختراق دفاعات الخصوم بمهاراته الفردية وسرعته.

وإذا فشلت إدارة مانشستر سيتي في تلبية رغبة جوارديولا في ضم ساول نيغويز، ستقوم بتعويضه بضم ثنائي خط وسط ليون تانجوي نومدبيلي وحسام عوار، لكن هذا لن يحدث بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني.