بالفيديوجراف.. معلومات عن الراحل خالد توحيد رئيس قناة الأهلي

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رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد توحيد، رئيس قناة النادي الأهلي، وأحد أبرز الصحفيين الرياضيين والإعلاميين على الساحةفي السنوات الماضية.
وتعرض رئيس النادي الأهلي، للإصابة بأزمة قلبية خلال تواجده في النادي الأهلي، أمس
ومن خلال هذا الفيديو ترصد "بوابة الوفد" أبرز المعلومات عن الراحل الدكتور خالد توحيد.
شاهد الفيديو:
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