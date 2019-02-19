فيديو.. إنشاء 8 ملاعب للأسكواش بنادي الزمالك

مرتضي منصور واحمد برادة

كتب - مصطفى جويلي

استقبل مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، النجم أحمد براده بطل العالم في الأسكواش، للاتفاق معه علي الإشراف علي إنشاء مجمع للأسكواش داخل نادي الزمالك تضم 8 ملاعب.

وأشار مرتضي، بأنه سوف يتم إطلاق أسم أحمد برادة على تلك الملاعب، خاصة أنه من النجوم الكبار

في تلك اللعبة ، وحقق العديد من البطولات والألقاب العالمية.

وأوضح رئيس الزمالك، بأن تلك البداية من أجل انشاء العديد من الاكاديميات في الوطن العربي مستقبلا . من جانبه وجه أحمد برادة ، شكره لمرتضي

منصور ، على تفكيره في إنشاء مجمع للإسكواش داخل القلعة البيضاء ، وانها خطوة مميزة وسوف تفيد الرياضة المصرية.

وأبدى برادة ، اعجابه الشديد بالطفرة والثورة الانشائية داخل الزمالك ، مشيرا بان تلك المنشآت الرياضية لا تقل عن المتواجدة في الأندية العالمية.

وقام رئيس الزمالك، بخوض مباراة تنس طاوله مع النجم المصرى للأسكواش أحمد برادة حقق خلالها الفوز عليه.