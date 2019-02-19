فيديو.. إنشاء 8 ملاعب للأسكواش بنادي الزمالك

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استقبل مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، النجم أحمد براده بطل العالم في الأسكواش، للاتفاق معه علي الإشراف علي إنشاء مجمع للأسكواش داخل نادي الزمالك تضم 8 ملاعب.
وأشار مرتضي، بأنه سوف يتم إطلاق أسم أحمد برادة على تلك الملاعب، خاصة أنه من النجوم الكبارفي تلك اللعبة ، وحقق العديد من البطولات والألقاب العالمية.
وأوضح رئيس الزمالك، بأن تلك البداية من أجل انشاء العديد من الاكاديميات في الوطن العربي مستقبلا . من جانبه وجه أحمد برادة ، شكره لمرتضي
وأبدى برادة ، اعجابه الشديد بالطفرة والثورة الانشائية داخل الزمالك ، مشيرا بان تلك المنشآت الرياضية لا تقل عن المتواجدة في الأندية العالمية.
وقام رئيس الزمالك، بخوض مباراة تنس طاوله مع النجم المصرى للأسكواش أحمد برادة حقق خلالها الفوز عليه.
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