أبدى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة المعار من صفوف الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.
وقال احمد في تصريحات لفضائية on sport "الفريق كان يسير بشكلغير جيد في الفترة الأخيرة، وموقعه في جدول الدوري لم يكن مناسب له، ولذلك تعاهدنا بعد أخر مباراة على البدء بشكل أقوى".
وواصل "تعاهدنا على إعادة الفريق للمسار الصحيح، وقررنا
وعن الهدف الذي أحرزه خلال المباراة أشار "لقد خرجت إلى الإعارة من أجل إثبات نفسي وقدراتي الحقيقية والعودة إلى الأهلي، وأسير بخطوات جيدة مع الجونة في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ياسر: تعاهدنا على إعادة الجونة للمسار الصحيح.. وخرجت من الأهلي لإثبات قدراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.