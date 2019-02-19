شاهد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة محمد صلاح في دوري الأبطال

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح والتي تقام في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

يكون بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يكون بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح في الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا يكون بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح في الثانية عشر بعد منتصف الليل أبو ظبي.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

يكون بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح منقول بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

كما ستكون مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد

صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 11، باللغة الإنجليزية.

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، المباراة بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد تأكد غياب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن المواجهة الأولي بين الفريقين بعد حصوله على الإنذار الثاني في مواجهة ليفربول السابقة أمام نابولي الإيطالي، وهو ما يعتبر ضربة قوية لخط دفاع الفريق الانجليزي.

وبخلاف فان دايك، فإن ليفربول يفتقد خدمات اللاعب جوميز بعد تعرضه لإصابة خلال مباريات الفريق السابقة، وسيغيب عن مباراتي الذهاب والعودة.

ولم يلعب نادي ليفربول أى مباريات خلال هذا الأسبوع، بسبب عدم وجود مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما نجح بايرن ميونيخ الألماني، في تحويل خسارته أمام أوجسبورج في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني بهدفين، إلى فوز بالثلاثة وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

شاهد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بمشاركة محمد