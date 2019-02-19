شاهد.. إبراهيم فايق يعلق على فوز الجونة أمام بيراميدز

مباراة بيراميدز والجونة

كتب- عادل أبو الفضل

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على هزيمة بيراميدز من الجونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 23 من الدوري

الممتاز.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " أداء محترم وكبير من الجونة".

وأردف "أن تقتنص ثلاثة نقاط من بيراميدز، فذلك يعد إنجاز، مباراة كرة قدم ممتعة خاصة في الشوط الثاني".

وتجمد رصيد عند 45 نقطة في المركز الثاني، بيننا ارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 26 في المركز الثامن.