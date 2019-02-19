جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

كريستيان جروس مدرب الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قائمة الفريق التي تواجه طلائع الجيش غدًا في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز والتى تقام فى استاد الجيش بالسويس. وجاءت القائمة التى اختارها جروس للمباراة كالتالي: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي. محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حمدي النقاز - عبدالله جمعة - محمد عبدالسلام - بهاء مجدي في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالعزيز - محمود كهربا - يوسف أوباما - أحمد مصطفي زيزو - إبراهيم حسن - أيمن حفني في خط الوسط. حميد أحداد - خالد بو طيب - عمر السعيد في خط الهجوم.

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