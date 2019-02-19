لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري العام.
وضمت القائمة: شريف إكرامي -محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي
ويغيب عن اللقاء كل من محمد نجيب ووليد سليمان ووليد أزارو وحسام عاشور وإسلام محارب وباسم علي ورمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد شريف.
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