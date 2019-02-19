لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة: شريف إكرامي -

محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي- كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو.

ويغيب عن اللقاء كل من محمد نجيب ووليد سليمان ووليد أزارو وحسام عاشور وإسلام محارب وباسم علي ورمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد شريف.