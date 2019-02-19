شاهد.. الجونة يفجر مفاجأة ويوقف طموح بيراميدز بثنائية

مباراة بيراميدز والجونة كتب- صبري حافظ: فجر فريق الجونة مفاجأة مثيرة بفوز مهم ومستحق على مضيفه بيراميدز في الجولة 23 للدوري الممتاز. سجل هدفي الجونة إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين 51 و58 وأهدر لاعب الجونة محمد ناجي جدو ضربة جزاء في الدقيقة 60 وقبل الهددف الثاني ،بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد عبد الله السعيد في الدقيقة 77. الدقيقة 60 وقبل الهددف الثاني ،بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد عبد الله السعيد في الدقيقة 77. ارتفع رصيد الجونة الى 26 نقطة، وصعد أربع مراكز محتلا المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني. جاء اللقاء قويا وحماسيا خاصة في الشوط الثاني حيث فاجأ الجونة منافسة بهدفين مع بداية الشوط، أربكت حساباته واحتاج لوقت لاستعادة توازنه قبل هدف السعيد وبعده حيث أهدر السوري عمرخريبين وخريستين ومحمد فاروق عدة فرص سهلة. شاهد هدف عبدالله السعيد الرائع في الجونة

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