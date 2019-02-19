تصريحات نارية من كلوب قبل قمة ليفربول وبايرن ميونيخ

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قوة بايرن ميونيخ وأنها ستكون مباراة من أقوى المباريات في كرة القدم.

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب:"الحظوظ متساوية بين الفريقين، ستكون من أفضل المباريات، علينا تقديم قصارى جهدنا أمام بايرن ميونيخ، لا داعي للحديث عن

توقعاتي حول الأجواء والحماس الليلة".

وأضاف "أعرف كلا الفريقين بما فيه الكفاية، يمتلك فريقي وبايرن ميونيخ الجودة وطاقة كبيرة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، لا أخفي حقيقة أنني أعلم الكثير عنهم عندما كنت مدربًا لبروسيا دورتموند، كما أنه يلعبون في دوري بلادي".

وواصل "أعلم مدى قوتهم بشكل لا يصدق، وأعرف بايرن ما يحتاجه لتحقيق الفوز، من الواضح أنهم الآن في حالة مزاجية جيدة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة منافس يتحلى بالثقة، بايرن لديه طموح للتقدم في البطولة، ونحن أيضاً لدينا طموحات".

وتابع "نحن نستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، نحن نتابع منافسنا ونحترم نقاط قوته ونتعلم عنها الكثير قبل اللعب، وبجانب هذه المعلومات يتعلق الأمر بكيفية تعظيم صفاتنا الشخصية ونجعل الأمر يدور حول ما يمكننا فعله".