رياضة | تشيلسي يستقر على خليفة ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستقر على خليفة ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد استقر بصورة كبيرة، على المدرب الذي سيخلف الإيطالي ماوريسيو ساري في تدريب البلوز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإنه إذا تمت إقالة ساري، فقد يلجئ مسؤولو تشيلسي لتعيين لاعبه السابق ومساعد ساري حالياً جيانفرانكو زولا كمدرب مؤقت.

ومن الجدير بالذكر أن زولا يمتلك تجارب فينة سابقة في أندية واتفورد & ويست هام & بيرمنجهام، وجميعها بإنجلترا.