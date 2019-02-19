رياضة | مدرب الجونة: كنا بحاجة للثلاث نقاط من أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة: كنا بحاجة للثلاث نقاط من أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات السعادة على حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عقب الفوز الذي حققه فريقه اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال صدقي عقب نهاية اللقاء :"كنا بحاجة للثلاث نقاط، والتي تحققت بعد الفوز على فريق كبيرا يضم عناصر مميزة للغاية".

وأضاف :"سعيد بأداء اللاعبين والنتيجة التي خرجت عليها المباراة والحمد لله الفوز فضل وتوفيق من عند الله".

وتابع :"عقب هدف السعيد انتابني القلق، فخلال المباريات الماضية كنا نؤدي مباريات جيدة لكن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب".

وأردف :"نتمنى أن يكون الفوز في مباراة اليوم دافعا قويا للمباريات المقبلة".

وأوضح :"لم نتواصل مع إدارة النادي الأهلي حول بند عدم مشاركة المعارين من النادي الأحمر، ونتمنى أن نصل لقرار بمشاركتهم".

وأتم حديثه :"لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين والقادرة على تعويض غياب أي لاعب أخر لكني أتمنى أن يشارك خماسي الأهلي المعار أمام فريقهم في المباراة المقبلة".