رياضة | أول تعليق من نجم الأهلي بعد فوز الجونة على بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم الأهلي بعد فوز الجونة على بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المُعار إلى الجونة عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الهدف، فأنا خرجت من النادي الأهلي لكي أثبت نفسي".

وتابع :"مركزنا في الدوري ليس على ما يرام عليه، وأغلقنا على أنفسنا عقب المباراة الأخيرة، واتخذنا عهدا على أنفسنا أن تكون مباراة بيراميدز البداية".

وأوضح :"لم أرى ما حدث بين عمر جابر وأحمد فوزي لأنني كنت مشغولا بالاحتفال، والوقت الذي أحرزت فيه الهدف الثاني كان الأسهل".

وواصل :"أحرزنا الهدف من هجمة مرتدة، وهذا هو التوقيت المفضل لذلك لأن لاعبو بيراميدز اندفعوا للهجوم عقب استقبال مرماهم الهدف الأول".

وأشار :"في الجونة نجحنا في الحصول على الفرصة، ونبذل أقصى مجهود للعودة مرة أخرى للنادي الأهلي".

وأتم :"كابتن محمد يوسف حريص على التواصل مع جميع اللاعبين المعارين، عقب كل مباراة ويقوم بالاطمئنان عليهم".