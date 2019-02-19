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رياضة | مدرب ريال مدريد السابق: ميسي هو العبقري الوحيد في الساحرة المستديرة

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يعتبر المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أن ليونيل ميسي، نجم ، هو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم، مؤكداً أن البرتغالي أضاف الكثير ليوفنتوس منذ انضمامه.

وقال كابيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الإسبانية: "ميسي ليس لاعب كرة قدم بل عبقريا، وهو العبقري الوحيد في عالم الساحرة المستديرة".

وتابع: "ميسي لم ينجح في التتويج بكثير من الألقاب مع منتخب الأرجنتين، وذلك لأنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده".

وعن رونالدو، أوضح: "لقد أسهم في إيقاظ العديد من لاعبي اليوفي، لقد تعاقد يوفنتوس مع رونالدو أيقظ مجموعة هائلة من اللاعبين؛ ما أسهم في تحسنهم على المستوى الفردي".

واختتم حديثه: "انتقاله لليوفي مهم للغاية؛ فامتلاك لاعب مثله في التدريبات بشكل يومي، ورؤية اهتمامه بنفسه والطريقة التي يتدرب بها، إشارة كبيرة لباقي زملائه".

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