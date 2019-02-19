رياضة | مدرب ريال مدريد السابق: ميسي هو العبقري الوحيد في الساحرة المستديرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد السابق: ميسي هو العبقري الوحيد في الساحرة المستديرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم، مؤكداً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاف الكثير ليوفنتوس منذ انضمامه.

وقال كابيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الإسبانية: "ميسي ليس لاعب كرة قدم بل عبقريا، وهو العبقري الوحيد في عالم الساحرة المستديرة".

وتابع: "ميسي لم ينجح في التتويج بكثير من الألقاب مع منتخب الأرجنتين، وذلك لأنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده".

وعن رونالدو، أوضح: "لقد أسهم في إيقاظ العديد من لاعبي اليوفي، لقد تعاقد يوفنتوس مع رونالدو أيقظ مجموعة هائلة من اللاعبين؛ ما أسهم في تحسنهم على المستوى الفردي".

واختتم حديثه: "انتقاله لليوفي مهم للغاية؛ فامتلاك لاعب مثله في التدريبات بشكل يومي، ورؤية اهتمامه بنفسه والطريقة التي يتدرب بها، إشارة كبيرة لباقي زملائه".