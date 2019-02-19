رياضة | ساري مهدد بالإقالة من تشيلسي في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري مهدد بالإقالة من تشيلسي في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي خطر الإقالة من منصبه في حال خسارته أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الكاراباو والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

ويخطط مسؤولو تشيلسي للإطاحة بالمدرب الإيطالي في حال التعثر في مباراة السيتي والتي ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة له بعد النتائج المخيبة للآمال والتي كان أخرها الهزيمة أمس أمام مانشستر يونايتد والخروج من كأس الاتحاد الإنكليزي.

وتلقى ساري هتافات من جمهور تشيلسي الذي طالبه بالرحيل خلال الفترة المقبلة بسبب خسائر الفريق الكارثية خلال فبراير الجاري ومنها الخسارة القاسية أمام السيتي في البريميرليغ بسداسية نظيفة.

ومن المنتظر أن يتولى رومان أبراموفيتش مالك النادي اتخاذ القرار الخاص بمستقبل المدرب الإيطالي على الرغم أن المالك الروسي لم يحضر أي مباراة للفريق هذا الموسم.