رياضة | كاشيما وأولسان وهيروشيما يتأهلون لدور المجموعات بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاشيما وأولسان وهيروشيما يتأهلون لدور المجموعات بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت أندية كاشيما أنتليرز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وشاندونغ لونينغ الصيني، وسانفريس هيروشيما الياباني، إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فاز كاشيما أنتليرز الياباني على ضيفه نيوكاسل جيتس الأسترالي (4-1) على إستاد كاشيما في ايباراكي في الدور التمهيدي.

وجاءت أهداف كاشيما بتوقيع شو ايتو في الدقيقة 18، وشوتو ياماموتو في الدقيقة 32، وتكفل البرازيلي سيرجينيو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 67 من ضربة جزاء و90، فيما سجل رونالد فارغاس هدف نيوكاسل جيتس الوحيد في الدقيقة 23.

كما تأهل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بعد فوزه على ضيفه بيراك الماليزي (5-1) على إستاد مونسو في أولسان، ضمن الدور التمهيدي.

وسجل الماليزي أميرول أزهان أزنان هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24، ثم أضاف ميكس ديسكرود هدفين لأولسان في الدقيقتين 56 و58.

وأحرز لي دونغ يونغ، وجونيور نيغراو الهدفين الرابع والخامس لأولسان في الدقيقتين 70 و87، فيما تكفل نازيرول نعيم هاشم بتسجيل هدف بيراك الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وتأهل نادي شاندونغ لونينغ الصيني أيضاً، بعد فوزه على ضيفه هانوي الفيتنامي (4-1)، على إستاد جينان الأولمبي في الدور التمهيدي.

وتقدم هانوي بهدف سجله غجوين فان كويت في الدقيقة 39، لكن شاندونغ رد برباعية خلال الشوط الثاني عن طريق ليو جونشواي في الدقيقة 65، وجرازيانو بيلي في الدقيقة 73، وليو بينبين في الدقيقة 87، وزهاو هاو بين في الدقيقة 90.

كما تأهل نادي سانفريس هيروشيما الياباني، بعد فوزه على ضيفه تشيانغراي يونايتد التايلاندي بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، بعد تعادل الفريقين سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جرت على إستاد مدينة هيروشيما.