رياضة | لاسارتي يوجه تحذيرا شديدا لمهاجمي الأهلي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يوجه تحذيرا شديدا لمهاجمي الأهلي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديد اللهجة لمهاجمي الفريق، بسبب الرعونة وعدم تسجيل الأهداف، على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وطالب لاسارتي، من المهاجمين التركيز على إحراز الأهداف بدلا من التمرير، أمام المرمى والتسابق حول إهدار الفرصة.

وقام لاسارتي، بالحديث مع جونيور أجايي بضرورة أنهاء الهجمات بالتسجيل بدلا من التمرير وهو الأمر الذي تكرر في مباراة الأهلي الأخيرة ضد الإنتاج الحربي.

وحرص الأورجوياني مارتن لاسارتي، على منح تعليمات فنية خاصة للاعبي فريقه القريبة من التشكيل الأساسي في مباراة الغد أمام الداخلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.