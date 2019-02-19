رياضة | انقلاب في إسبانيا بسبب السوبر

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دخل لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في أزمة جديدة مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا بسبب اقتراح لعب بطولة السوبر الإسباني بنظام جديد

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تيباس رئيس رابطة الليجا لم يبدي إعجابه باقتراح خوض مباراة السوبر وفقا للنظام الجديد الذي حدده رئيس الاتحاد.

واشارت الصحيفة، إلى أن المقترح الجديد سيضم 4 فرق وهي بطل الدوري الإسباني ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس الملك ووصيفه وستلعب البطولة من دورين على مدار 3 مباريات تقام في مدينة واحدة خارج إسبانيا.

وقال تيباس تعلقيا على النظام الجديد: النظام سيؤثر على مسابقة الدوري، وعلى الأندية المشاركة لم يطلب مني احد مناقشة هذا الاقتراح.

واضاف: الأمر قد يؤثر على الكرة الإسبانية، ورئيس الاتحاد لم يتمتع بالاحترافية بعدما اقترح هذا القرار.