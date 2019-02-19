رياضة | قائمة الزمالك أمام الطلائع.. عودة إبراهيم حسن واستبعاد 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الزمالك أمام الطلائع.. عودة إبراهيم حسن واستبعاد 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الأبيض لمواجهتة طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

وخرج محمود علاء مدافع فريق الزمالك من قائمة الأبيض لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري بسبب الإصابة.

كما قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استبعاد كلا من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي مع عودة إبراهيم حسن بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي وعودة محمد عبد السلام مدافع الفريق الصاعد.