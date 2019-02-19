رياضة | مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو.