رياضة | الجونة يوقف قطار بيراميدز بثنائية مثيرة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يوقف قطار بيراميدز بثنائية مثيرة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الجونة فوزا غاليا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.

تقدم إسلام عبد النعيم للجونة في الدقيقة 51، قبل أن يضاعف أحمد ياسر ريان النتيجة لفريق الجونة في الدقيقة 60، وقلص عبد الله السعيد الفارق لبيراميدز في الدقيقة 77 لينتهي اللقاء 2-1 لصالح الجونة.

وشهد اللقاء تعرض علي جبر مدافع بيراميدز للطرد، وأيضا أحمد علي الظهير الأيمن للجونة.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية لبراميدز في بطولة الدوري المصري هذا العام بعد الخسارة امام الإسماعيلي 2-0 في الدور الاول.

بهذه النتيجة وصل فريق الجونة للنقطة 26 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثاني.