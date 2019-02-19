اونلاين | ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف .. بث مباشر دوري ابطال اوروبا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف .. بث مباشر دوري ابطال اوروبا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف .. بث مباشر دوري ابطال اوروبا اليوم

خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10:00 مساءً.

ومن المنتظر، أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب "باى أرينا" بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3 - 2.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، التي تقام على ملعب "آنفيلد"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2، HD1RT".

ليفربول وبايرن ميونخ كورة لايف .. بث مباشر دوري ابطال اوروبا اليوم