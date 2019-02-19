اونلاين | كورة ستار .. كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اونلاين بدون تقطيع كول كورة بين ماتش

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يحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلاً على ليفربول في ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء القادم 19 فبراير 2019، الموافق 14 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب بورنموث بثلاثية دون، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 65 وبفارق ثلاث نقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، فحتى الآن حقق الريدز 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

يأتي البافاري في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يتصدر الترتيب حاليًا، فكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليفركوزن وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر أربع مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور الـ 16 (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : آنفيلد .

المعلقين : حفيظ دراجي + علي محمد علي .

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن ليفربول قلب الدفاع الأول للفريق فيرجيل فان دايك بداعي الإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء في اللقاء الأخير في دور المجموعات ضد نابولي، كذلك الشاب جو جوميز ومتوسط الميدان تشامبرلين بداعي الإصابة، ومن المحتمل أيضاً غياب ديان لوفرين.

سيحرس عرين الريدز في اللقاء ضد بايرن ميونخ أليسون، وسيتواجد أمامه رباعي دفاعي مكون من أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فابينيو وروبرتسون، وسيتكون ثلاثي الوسط من ميلنر وهندرسون وفينالدوم، أما الثلاثي الهجومي فبالطبع سيكون صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

آندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيعاني بايرن ميونخ من غياب الدولي جيروم بواتينج وتوليسو وروبين بداعي الإصابة، وسيغيب أيضاً المهاجم توماس مولر بداعي الإيقاف، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ المدرب نيكو كوفاتش بنفس طريقته المعتادة، وسيتواجد في نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وزوله وكيميش، أما وسط الميدان فسيتكون من ثلاثة لاعبين هم خاميس رودريجيز وتياجو وجوريتسكا، وأمامه سيتوجد جنابري وليفاندوفسكي وكومان.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

دافيد ألابا - ماتس هوميلز - نيكلاس زوله - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا - خاميس رودريجيز

كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري