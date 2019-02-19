اونلاين | kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

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kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب "باى أرينا" بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3 - 2.

kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10:00 مساءً.

kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

ومن المنتظر، أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

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kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب "باى أرينا" بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3 - 2.

kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، التي تقام على ملعب "آنفيلد"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2، HD1RT".

kora cafe مباراة "ليفربول وبايرن ميونخ" اليوم الثلاثاء 19-2-2019 كورة ستار