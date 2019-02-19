اونلاين | رابط لايف يوتيوب مشاهدة HD مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت الجديد اون لاين | يلا شوت | كول كورة

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

بايرن ميونخ وليفربول في مواجهة من العيار الثقيل اليوم في بطولة دوري أبطال أوربا ومن المقرر أن تقام مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2018 في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة10:00مساء بتوقيت مصروفي تمام الساعة11:00مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة12:00 بتوقيت الامارات وفي تمام8:00 بتوقيت غرينتش GMT. شاهد أيضا: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر.

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