اونلاين | رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

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من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى ملعب آنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والتي ستكون في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويحرص موقعنا يلا لايف TV على تقديم خدمة بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والتي ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في إطار تغطيتنا المستمرة لمباريات دوري الأبطال حيث يتربع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي وينافس البايرن بقوة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم يستقبل الريدز ضيفه العملاق البافاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم يوتيوب hd بث مباشر ومن المقرر أن تنقل مواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN SPORTS HD 2 وكلفت قنوات بي إن سبورت المعلقين الرياضيين حفيظ دراجي وعلي محمد علي بالتعليق على المباراة الكبيرة والتي ستكون في غاية الإثارة والمتعة والندية.

يخوض فريق ليفربول مواجهة اليوم ضد البايرن بقيادة المدير الفني الألماني المخضرم يورجن كلوب بشعار لا بديل عن الفوز حيث يتسلح العملاق الإنجليزي بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة اليوم رابط مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر الأن وكان ليفربول قد تأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب المجموعة الثالثة حيث احتل باريس سان جيرمان المركز الأول فيها برصيد 11 نقطة واحتل الريدز المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن نابولي الذي احتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط وتأهل للدوري الأوروبي.

على الجانب الأخر يخوض فريق بايرن ميونخ مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني الكبير نيكو كوفاتش على أمل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة خارج ملعبه من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون على ملعبه في ألمانيا ، مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الأن بث مباشر تأهل العملاق البافاري إلى دور الـ 16 من البطولة بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الخامسة بدور المجموعات برصيد 14 نقطة بينما صعد أياكس أمستردام الهولندي ثانيًا للمجموعة برصيد 12 نقطة.

مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ اليوم سيقودها الحكم جيانلوكا روكي ويساعده الثنائي فيليبو ميلى وماتيو باسيري في وجود الحكم الرابع باولو فاليري ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 13 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.