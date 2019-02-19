اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot بجودة عالية أونلاين

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استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وجود جانب شخصي للمواجهة مع “غريمه” السابق بايرن ميونخ، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدري أبطال أوروبا. وأكد كلوب في مؤتمر صحفي عشية المباراة مع غريمه السابق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء لا يحمل “أي جانب شخصي على الإطلاق”، مضيفا “لم يكن هناك أي أمر سلبي تجاه بايرن، ولكن عندما كنا نلعب ضدهم أو عندما كانوا يشترون لاعبينا، كيف كان في إمكاني أن أكون سعيداً؟”.

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وتابع “لم يكن ذلك جيداً بالنسبة لنا في دورتموند، ولكنه جزء من اللعبة، في ذلك الحين لم أكن سعيدا، لكن الأمر حصل قبل فترة طويلة”. وقال كلوب “الأمر الأفضل بين كل ما قمنا به حتى الآن، هو أننا عدنا لنكون منافسين جديين (على الألقاب)، هذا بالطبع غير كاف، ولكنها خطوة كبيرة”، معتبراً أن الفريق الأحمر “لم يعد فقط طرفاً في المسابقة بل بات الناس يعتقدون أنه قادر على الفوز على بايرن، هذا أمر كبير”.

وتابع “القصة حتى الآن جميلة ولكنها لم تنته بعد”. ويأمل كلوب أن تمنح أجواء ملعب أنفيلد دافعا للاعبيه، قبل الانتقال إلى ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ لخوض مباراة الإياب في 13 آذار/مارس.

وقال “في ألمانيا كثيرون يتكلمون عن الأجواء في أنفيلد، العاطفة برأيي هي أمر إيجابي للغاية، دعونا نُظهر ذلك غداً”.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ