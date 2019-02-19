جماهير السامبا تصدم نيمار دا سيلفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الجماهير البرازيلية، نجمها الدولي نتميار دا سيلفا، مهاجم منتخب السامبا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطريقة لم يكن يتوقعها اللاعب.

اللاعب تلقة نتائج مخيبة للآمال بعدما كشف استفتاء حديث أقيم في البرازيل، عن آراء مشجعي كرة القدم في البلد “المجنون” باللعبة، بشأن نيمار.

شبكة “أي إس بي إن برازيل” كانت قد نشرت استفتاء لأعظم اللاعبين البرازيليين الذين جاءوا بعد الأسطورة بيليه، وشارك فيه أكثر من 160 ألف برازيلي.

نميار - أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بـ“222 مليون يورو” - جاء في مركز “صادم” بنتائج الاستفتاء، حيث لم يذكر اسمه في قائمة أعظم 10 لاعبين بتاريخ البرازيل، واكتفى بالمركز الحادي عشر.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فإن الاستفتاء يعكس حالة من انعدام الثقة لدى الجمهور البرازيلي في لاعب برشلونة السابق، الذي تراجع مستواه كثيرا منذ انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي قادما من الفريق الإسباني قبل عامين.

نيمار خذل جماهير بلاده في بطولتي كأس العالم 2014 و2018، فيما تعقد عليه آمال كبيرة لتحقيق لقب بطولة “كوبا أميركا” التي تقام الصيف المقبل في البرازيل.

المهاجم البرازيلي السابق رونالدو، الملقب بـ”الظاهرة” احتل المركز الأول، كأعظم برازيلي جاء بعد بيليه، تلاه نجم برشلونة السابق رونالدينيو، ثم المهاجم روماريو.

قائمة اختيارات المصوتين البرازيليين لأعظم لاعبي “السامبا” بعد بيليه، وفقا لاستفتاء “أي أس بي أن برازيل” جاءت كالتالي:

1- رونالدو

2- رونالدينيو

3- روماريو

4- زيكو

5- ريفالدو

6- سقراط

7- كاكا

8- لاعبون آخرون

9- فالكاو

10- كاريكا

11- نيمار