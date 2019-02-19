كيرت أنجل يكشف عن واقعة الكواليس مع بروك ليسنر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أسطورة المصارعة الحرة، كيرت أنجل، عن واقعة حقيقية حدثت بينه وبين الصمارع الشرس “بروك ليسنر” الملقب بـ”القاطرة البشرية”، في الكواليس، عندما قام الأول بلكم الأخير في وجهه بعنف على الحلبة.

كيرت أنجل رد - عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – على أسئلة للجماهير، عن أطرف وأبرز المواقف التي حدثت معه خلال مسيرته على حلبة المصارعة الحرة.

المصارع الأمريكي كيت أنجل ردعلى سؤال لأحد جماهيره حول ما إذا كان قد وجه لكمة قوية حقيقية وعنيفة وبقصد لأحد المصارعين خلال مسيرته على حلبات المصارعة.

أنجل أجاب قائلا: إنه قام بالفعل بذلك مع مصارعين كثر من أمثال جون سينا وساموا جو وشين مكمان وكذلك بروك ليسنر.. وإن بعض هذه اللكمات قد تسببت في استفزاز بعض المصارعين وضيقهم بسبب تعرضهم للإصابة بسببها.

وتذكر أنجل ما فعله مع بروك ليسنر عندما قام بلكمه بقوة في وجهه على الحلبة، لينتظره بروك ليسنر خلف الكواليس ويسأله قائلا: هل أنت غاضب مني أو أنا مدين لك بأموال حتى تضربني هذه اللكمات القوية العنيفة؟.