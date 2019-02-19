شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش و غياب نجم الفريق للاصابة والان مع التفاصيل

يواجه غدا الأربع الموافق 20-2-2019 نادى الزمالك المصرى بقيادة كريستيان جروس نظيرة نادى طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة و النصف في اطار الجولة 23 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم علي استاد السوس العسكرى . و أعلن كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك المصرى عن قائمة فريقة غدا أمام نادى طلائع الجيش و شهدت التشكيلة غياب محمود علاء نجم الدفاع و هداف الفريق الأول و هداف الدورى بسبب الاجاد في الغصلة الخلفية و غياب أحمد مدبولي لأسباب فنية و جائت القائمة كالاتى: حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد خط الدفاع : عبد الله جمعة - حمدى النقاز - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمود الونش - بهاء مجدى خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود كهرباء - ايمن حفنى - أحمد مصطفي زيزو - محمد حسن - ابراهيم حسن - محمود عبد العزيز - يوسف أوباما خط الهجوم : عمرو السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد

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